Autoarticolato resta bloccato nel senso unico, notte di lavoro per i vigili del fuoco

Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco nella notte tra sabato e domenica a Verderio per rimuovere un mezzo pesante rimasto bloccato in via Prati. La chiamata è scattata alle ore 23.20 del 29 giugno.

Un'autopompa serbatoio del comando di Lecco, e un altro mezzo del più vicino distaccamento volontario di Merate, sono così giunti sul posto iniziando subito le operazioni per rimuovere l'autoarticolato che era rimasto bloccato nel tentativo di fare manovra in una strada a senso unico. Per completare l'intervento è stato necessario il supporto di una squadra con autogrù. Le operazioni di rimozione in sicurezza sono terminate alle 4:30.