Autocarro incastrato in via Amendola, intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco, a ora di pranzo, per il recupero della motrice di un motocarro rimasto incastrato.

Luogo dell'insolito incidente via Giovanni Amendola, poco dopo l'ingresso del parcheggio della Piccola in direzione ponte Vecchio, all'intersezione con via Ghislanzoni.

L'autocarro è rimasto incastrato e impossibilitato a spostarsi tramite manovre ordinarie, così è scattata la chiamata al comando dei vigili del fuoco di stanza in piazza Bione, che sono accorsi sul posto con un'autogru per spostare il mezzo bloccato.

Sul posto anche le forze dell'ordine per gestire l'ordinaria viabilità. L'intervento si è concluso, con il conseguente ritorno alla normalità in prossimità dell'intersezione, intorno alle 14.30.