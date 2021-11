Autotreno danneggia i cavi di una galleria sulla SS36 in direzione Nord

Autotreno trancia le canaline con i cavi elettrici nella galleria, chiusa una corsia della SS36 in direzione Nord. Brusco il risveglio, alle prime ore di venerdì, per gli automobilisti in transito verrso la Valtellina. "Colpa" di un mezzo pesante che intorno alle 5 del mattino ha colpito le pareti del tunnel della galleria Luzzeno, all'altezza del territorio comunale di Mandello, danneggiando le canaline.

Necessario l'intervento immediato dei Vigili del fuoco - con due mezzi - per mettere in sicurezza gli apparati tecnologici dell'infrastruttura ed evitare così problemi agli utenti dell'arteria viabilistica, essendo i cavi scoperti. L'intervento è durato circa due ore. Il traffico sulla SS36 verso Sondrio è stato in un primo momento ripristinato lungo una sola corsia nel tratto interessato, per poi tornare a scorrere normalmente dopo le 8.