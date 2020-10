Autovelox mobili sulle strade: ecco quando sono in programma i controlli

Continuano i controlli della Polizia Stradale lungo le strade lombarde. L'operazione è trasparente e l'obiettivo nobile: combattere la "piaga" degli incidenti legati all'eccesso di velocità che - anche nel Lecchese - continua a essere un serio problema.

La Polizia - in quanto "intervento trasparente" - ha reso note le tratte regionali interessate dal controllo nella settimana compresa tra lunedì 5 ottobre e domenica 11 ottobre 2020. Per completezza di informazione nei confronti degli automobilisti lecchesi - e di chi quotidianamente si muove lungo la rete stradale lombarda - segnaliamo tutti i tratti in cui gli autovelox saranno attivi.

I controlli settimanali in Lombardia

06/10/2020

Strada Statale SS / 233 Varesina VA

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio BG

07/10/2020

Strada Provinciale SP / 342 Briantea BG

08/10/2020

Autostrada A / 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Statale SS / 336 dell'Aeroporto della Malpensa MI

SS / 38 dello Stelvio SO

SS / 712 Tangenziale Est di Varese VA

Strada Provinciale SP / 10 Padana Inferiore MN

SP / 35 dei Giovi PV

SP / 91 della Val Calepio BG

09/10/2020

Strada Statale SS / 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi LO

10/10/2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Strada Statale SS / 36 del lago di Como e dello Spluga LC

SS / 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio BG

SP / 235 di Orzinuovi LO

SP / 69 di Santa Caterina VA

11/10/2020