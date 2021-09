Scatta l'autunno, proseguono i controlli con l'autovelox sulla SS36 e sulle Statali lombarde

Anche in autunno continuano i controlli della Polizia Stradale lungo le strade lombarde. L'operazione è trasparente e l'obiettivo nobile: combattere la "piaga" degli incidenti legati all'eccesso di velocità che - purtroppo anche nel Lecchese - continua a essere un serio problema.

La Polizia - in quanto "intervento trasparente" - ha reso note le tratte regionali interessate dal controllo nella settimana compresa tra lunedì 20 settembre 2021 e domenica 26 settembre 2021. Per completezza di informazione nei confronti degli automobilisti lecchesi - e di chi quotidianamente si muove lungo la rete stradale lombarda - segnaliamo tutti i tratti in cui gli autovelox saranno attivi.

I controlli settimanali in Lombardia

21/09/2021

Autostrada A / 07 Milano-Genova PV

A / 35 Bergamo - Nembro - Albino BS

Strada Statale SS / 336 dell'Aeroporto della Malpensa MI

SS / 36 del lago di Come e dello Spluga LC

SS / 629 del Lago di Monate VA

Strada Provinciale SP / 236 BIS GOITESE MN

SP / 470 della Valle Brembana BG

SP / 671 della Valle Seriana BG

23/09/2021

Strada Statale SS / 38 dello Stelvio SO

SS / 394 del Verbano Orientale VA

24/09/2021

Strada Statale SS / 712 Tangenziale Est di Varese VA

25/09/2021

Autostrada A / 9 - Lainate - Como - Chiasso VA

A / 9 Lainate - Como - Chiasso MI

A / 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Statale SS / 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP / 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

SP / 235 di Orzinuovi LO

SP / 235 di Orzinuovi PV

26/09/2021