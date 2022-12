I vandali colpiscono il velox al Moregallo. "Puntiamo a renderlo permanente"

Inciviltà e disprezzo delle regole corrono veloce sul rettilineo del Moregallo. Nei giorni scorsi, o con ogni probabilità nelle notti scorse, i soliti ignoti sono entrati in azione sulla SP583 e hanno vandalizzato la colonnina velox collocata la scorsa primavera.

Si tratta di quella posta in direzione Sud, verso Oliveto Lario, all'uscita della galleria della frazione mandellese. I vandali hanno "scoperchiato" l'apparecchio staccando la parte superiore, come si può notare dalle foto successivamente abbandonata sopra il muretto a lato della carreggiata.

"Purtroppo è già la seconda volta che accade, l'altra volta lungo la direzione opposta e dopo nemmeno una settimana dall'installazione - commenta a Lecco Today l'assessore alla Viabilità e alla Sicurezza del Comune di Mandello Sergio Gatti - Per ovviare al problema ci stiamo attivando con la Prefettura di Lecco chiedendo la possibilità di installarne una fissa, blindata, in azione 24 ore al giorno. Le velocità registrate dalla colonnina sul rettilineo all'uscita della galleria al Moregallo, che noi consideriamo centro urbano per la presenza del Nautilus e di alcune abitazioni, sono molto elevate. Una volta avuto l'ok dalla Prefettura spetterà all'Aministrazione comunale definire i dettagli".

Risposte positive come deterrenti

Le colonnine, introdotte ad aprile 2022 anche a Olcio sulla SP72, hanno fornito risposte positive. "Quella di Olcio ha contribuito a ridurre la velocità media dei mezzi di passaggio - conferma Gatti - Ora stiamo valutando di attivare un altro sistema a livello viabilistico: rimuoveremo la colonnina arancione e installeremo un semaforo che blocca il veicolo che arriva a velocità eccessiva (come già presente sul lungolago di Malgrate, ndr). È una delle novità allo studio per il 2023 insieme ad altri provvedimenti che stiamo studiando al fine di migliorare la viabilità. Nel frattempo sono già stati approntati tre attraversamenti pedonali luminosi: uno all'uscita del passaggio a liverllo in via Cavour, uno all'altezza della Gilardoni Raggi X e uno davanti al distributore Agip".