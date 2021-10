Azouz Marzouk, le accuse cadono: nessuna calunnia contro Olindo e Rosa

Cadono le accuse nei confronti di Azouz Marzouk. Il tribunale di Milano ha assolto l'uomo "perché il fatto non sussiste": il 41enne tunisino era finito a processo con l'accusa di calunnia nei confronti di Olindo e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per la strage di Erba. Il pm di Milano Giancarla Serafini lo scorso giugno aveva chiesto la condanna a 3 anni e mezzo di reclusione per Marzouk, ex marito di Raffaella Castagna e padre di Youssef, due delle quattro vittime della strage dell'11 dicembre 2006. Le motivazioni saranno rese note tra 90 giorni.

“Sono contento”