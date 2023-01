Rapina a mano armata, Baby Gang condannato. Cade l'altra accusa

Due sentenze per Baby Gang. Il lecchese Zaccaria Mouhib, a processo a Milano per due rapine, è stato condannato a 4 anni e 10 mesi uno degli episodi e assolto per un altro. La sentenza è arrivata il 26 gennaio. I fatti risalgono a maggio e luglio del 2021. La rapina per la quale il trapper residente a Sondrio è stato condannato è quella che avrebbe commesso a Vignate il 12 luglio del 2021.

In quella occasione, un giovane di 21 anni, a bordo di una Renault Clio parcheggiata in via Campo Sportivo, intorno alle otto di sera sarebbe stato avvicinato da due giovani a volto scoperto che, pistola alla mano, lo avrebbero minacciato di morte, gli avrebbero rubato 130 euro, gli AirPods e le chiavi dell'auto (non per rubarla ma per evitare che il 21enne la usasse per inseguire i rapinatori). Un amico della vittima, che si trovava fuori dall'auto, aveva poi detto ai carabinieri di avere riconosciuto Baby Gang. Dopo il colpo i due rapinatori sono scappati a bordo di una Mercedes nera che, effettivamente, era transitata a Vignate dieci minuti prima della rapina.

Dalla localizzazione del telefono di Baby Gang, si sa che fosse a Vignate alle 13.38 e, stando ad una foto sul profilo Instagram, a Rimini alle 5.52 della mattina seguente. All'interrogatorio di garanzia, Baby Gang si è dichiarato innocente dichiarando che, quella sera stessa, dopo avere pranzato a Vignate con un amico, si era diretto in riviera romagnola. Il gip gli ha comunuque contestato l'episodio di Vignate per il quale ora è stato condannato.

L'assoluzione per l'altra rapina

Assolto invece, il trapper, per l'altra rapina che gli era contestata dal pubblico ministero (che aveva chiesto 4 anni per entrambi gli episodi), avvenuta in piazza Vetra a Milano il 23 maggio 2021 intonro alle dieci di sera, quando un giovanissimo è stato accerchiato da tre ragazzi: mentre uno di questi gli ha tirato uno schiaffo al petto, un altro gli ha strappato la collana. L'utenza telefonica di Baby Gang lo collocava a Cerro al Lambro alle 21.33 e a Vimodrone alle 22.28: una finestra temporale così stretta che già il gip, in sede di disposizione delle custodie cautelari, non ha inteso contestare a Baby Gang questa rapina, per la quale ora è stato assolto.

Baby Gang era stato arrestato nel mese di gennaio del 2022, insieme ad altri colleghi trapper; ma il Tribunale del riesame aveva revocato la misura cautelare in carcere per quegli episodi affermando che le accuse erano troppo generiche. L'avvocato di Baby Gang, Niccolò Vecchioni, ha annunciato il ricorso contro la condanna.