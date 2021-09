Foglio di via da Lecco per Baby Gang: “Ora state esagerando”

La Questura di Lecco ha preso provvedimenti nei confronti di Baby Gang. Non solo Milano e la Romagna, il 20enne rapper ora è "bandito" anche dalla sua Lecco. Un foglio di via obbligatorio, come lui stesso ha annunciato sui social, è stato emesso nel pomeriggio e notificato nella serata di martedì dalla Questura. "Mo' state esagerando - il commento e la provocazione lanciata dal cantante sui social -. Avviso che Baby Gang gira tranquillo e sereno per i locali di Milano e Lecco. Nessuno potrà cacciarmi dalla città dove sono nato e cresciuto".

All'anagrafe Zaccaria Mohuib, l'artista ventenne - che fa parte del collettivo Seven 7oo, 'made in san Siro' - aveva già ricevuto un Daspo Willy insieme all'artista Mattia Barbieri, aka Rondo Da Sosa, dopo una rissa davanti alla discoteca Old Fashion. Per i due, e altre persone individuate come responsabili, in base a quanto stabilito dal questore di Milano Giuseppe Petronzi, sono off limits bar, discoteche e locali pubblici del capuoluogo lombardo nonostante si siano dissociati dagli atti di violenza.

Nei giorni successivi il trapper originario di Lecco aveva ricevuto dal questore di Rimini, Francesco De Cicco un foglio di via da alcune località di vacanza romagnole, dopo che Baby, deluso per l'annullamento del suo concerto a Riccione, in una diretta su Instagram aveva minacciato di tornare "a zanzare i turisti in spiaggia a Riccione".

A Lecco e Sondrio

Tra giovedì e venerdì 27 agosto erano andati in scena i disordini registrati a Lecco durante i festeggiamenti per il lancio del suo nuovo singolo "Lecco City", con decine di ragazzi nel rione Santo Stefano. I fatti contestati dalla Questura, come si riesce a capire dalla foto postata dal giovane su Instagram, sarebbero legati a una denuncia a piede libero scattata già durante lo scorso mese di giugno. Nel frattempo in Prefettura si valutano possibili sanzioni per il caos scatenatosi durante lo scorso fine settimana.

Nel frattempo anche a Sondrio si sta affrontando il caso del rapper Baby Gang, che è nato e cresciuto a Lecco ma risiede in Valtellina. Il gruppo consiliare 'Sondrio civica' ha infatti presentato un'interrogazione con risposta scritta in cui, alla luce proprio degli ultimi eventi di cronaca, pone l'attenzione sugli "atti riconducibil al fenomeno delle babygang legate alla musica in cui si inneggia alla violenza, ai furti, al consumo di sostanze stupefacenti, all’offesa delle forze dell’ordine ed all’uso delle armi".