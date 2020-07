Baby gang in azione sul lungoadda, paura a Garlate e Olginate

Paura nella tarda mattinata di ieri sul lungolago di Garlate. Un gruppetto di giovani (si tratterebbe di tre o quattro ragazzini di origini nordafricane residenti nel Calolziese) hanno molestato alcune persone che stavano prendendo il sole, aizzando poi il proprio cane contro altri cani e altri passanti. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, avrebbero perfino aggredito un uomo cercando di colpirlo lanciando alcuni oggetti. E poi ancora schiamazzi, urla e insulti gratuiti all'indirizzo di altre persone presenti nella zona.

Non contenti, i componenti della "baby gang" si sono spostati anche nella vicina Olginate dove hanno rovesciato un cestino nella piazza a lago, compiuto alcuni vandalismi e aizzato nuovamente il proprio cane contro i passanti. Del caso si sono subito occupati i Carabinieri della Stazione di Olginate, intervenuti sul posto per indentificare i responsabili. All'esatta ricostruzione dei fatti potrrebbero tornare utili le immagini riprese dalle telecamere posizionate sul lungoadda di Olginate. Purtroppo non si tratterebbe di un episodio isolato.