Incidente in Valsassina, auto si schianta contro una ringhiera

Schianto nella mattinata lungo la strada provinciale che attraversa Ballabio, in Valsassina. Dopo lo spavento iniziale - con allerta dei soccorsi in codice rosso - l'incidente si è fortunatamente rivelato meno grave e non ci sarebbero persone ferite. La cronaca: poco prima delle 9 di giovedì 30 marzo un'auto è uscita di strada finendo contro la ringhiera del marciapiede, all'altezza del civico 72. Alla guida un uomo di 76 anni.

Sul posto sono presto giunti i soccorsi inviati dal 118 con l'ambulanza della Croce San Nicolò e i vigili del fuoco da Lecco con un'autopompa serbatoio. Dopo aver constatato non esserci persone ferite, i pompieri si sono occupati della messa in sicurezza della strada. Allertati anche i carabinieri. A seguito dell'incidente è stato prediposto provvisoriamente il passaggio dei veicoli in senso alternato lungo la provinciale, con rallentamenti al traffico.