Cade dal balcone di casa: grave giovanissima

Sono gravi le condizioni della bambina che sarebbe caduta dal balcone di una palazzina di Costa Masnaga. Intorno alle 16 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha mobilitato i soccorritori per quanto avvenuto in via Cesare Battisti: la giovanissima, di tre anni e mezzo, sarebbe accidentalmente precipitata dal secondo piano; saranno i carabinieri della Compagnia di Merate a ricostruire nei dettagli la vicenda.

In loco sono arrivati i sanitari a bordo di un'ambulanza, un'autoinfermieristica e un'elicottero: la giovanissima, salita sul mezzo aereo in stato di coscienza, è stata trasferita rapidamente presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Avrebbe rimediato dei gravi politraumi.