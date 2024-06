È tornata a casa la bambina precipitata dal balcone

È tornata a casa la bambina di 3 anni precipitata dal balcone di casa a Costa Masnaga. La giovanissima era stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo lo scorso 30 maggio: era caduta dal secondo piano e si era procurata vari traumi, ma fortunatamente non aveva mai perso conoscenza. Le sue condizioni sono rapidamente migliorate, tanto che mercoledì 5 giugno è stato possibile farla tornare tra le mura domestiche.

I soccorsi a Costa Masnaga

Intorno alle 16 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha mobilitato i soccorritori per quanto avvenuto in via Cesare Battisti, a poca distanza dalla Limonta.

In loco sono arrivati i sanitari a bordo di un'ambulanza, un'autoinfermieristica e un elicottero: la giovanissima, salita sul mezzo aereo in stato di coscienza, è stata trasferita rapidamente presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Avrebbe rimediato dei gravi politraumi. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, l'incidente è avvenuto mentre la piccola era stata lasciata sola in casa per qualche minuto: in base a una prima ricostruzione, la piccola al momento dell'incidente si trovava sola in casa, con la madre assente perché al lavoro e il padre che era uscito per andare a prendere gli altri due figli che tornavano da scuola alla fermata del bus poco distante dalla loro abitazione. La piccola, uscita sul balcone, si sarebbe affacciata troppo e sarebbe precipitata, senza perdere però conoscenza dopo l'impatto. A dare l'allarme sono stati poi gli stessi familiari e sul posto è intervenuto l'elisoccorso dotato di verricello.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Merate.