Lecco: investita da un'auto, bambina di due anni finisce in ospedale

Grande spavento per una bambina di due anni colpita da un'auto. È accaduto nel pomeriggio di domenica in Vila Turati, via purtroppo non nuova agli investimenti pedonali.

Da una prima ricostruzione dei fatti, affidata alle forze dell'ordine, una bambina sarebbe stata urtata da una vettura in movimento e a causa dell'impatto è caduta rovinosamente sull'asfalto.

Subito è scattata la chiamata al 112: sul posto l'ambulanza del Lecco Soccorso che ha immobilizzato la piccola e l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico.