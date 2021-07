Bimba morsa al volto da cane, elisoccorso in azione a Ca' Maggiore

Si sono vissuti attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, domenica, a Ca' Maggiore, località turistica di Vendrogno. Un cane ha morso una bambina di otto anni sul volto.

Subito è scattata la richiesta di soccorso al 112: sul posto è stata inviata l'ambulanza con il personale del Soccorso Bellanese. Vista la gravità dell'accaduto, la centrale di Areu ha dirottato a Ca' Maggiore l'elicottero decollato da Sondrio.

Le condizioni della piccola, nonostante lo spavento dei genitori e dei presenti, per fortuna non sono sembrate gravissime. Nell'episodio ha rimediato una lesione al volto. È stata medicata con una vistosa fasciatura ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como. Allertati i Carabinieri, che dovranno fare chiarezza sull'accaduto e accertare le eventuali responsabilità.