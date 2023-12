Terribile tragedia in Valsassina. Sharon, giovanissima di 4 anni residente con la famiglia a Vendrogno, è venuta a mancare il giorno della Vigilia di Natale. Il ricovero in ospedale era avvenuto l'8 dicembre, nel giorno dell'Immacolata, a causa di forti dolori alla testa e del vomito: il trasporto d'urgenza in elicottero al Papa Giovanni XXIII non è, purtroppo, bastato a salvare la vita alla bambina, nata prematura - di sole 23 settimane - nel dicembre del 2019.

Mamma Silvia e papà Cristian l'hanno accompagnata in un viaggio decisamente difficile e troppo breve: 530 grammi e 30 centimetri alla nascita, ha passato la gran parte del proprio tempo dentro e fuori dagli ospedali, tra ricoveri e interventi. Il 24 dicembre la bimba ha lasciato la propria famiglia, generando sconforto all'interno della comunità: “Buon Natale a tutti voi, che siano giornate liete e serene, con un pensiero speciale a Sharon, la piccola stella che ieri ha lasciato la nostra comunità, che possa continuare a sorridere dal cielo”, ha scritto il Comune di Bellano nel proprio messaggio natalizio.

I funerali sono stati fissati per la mattinata di giovedì 28 dicembre: la cerimonia inizierà alle 10.30 all'interno della chiesa di San Lorenzo, frazione di Vendrogno, e sarà anticipata dalla recita del rosario.