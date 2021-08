Rischia di annegare nel lago: bambina salvata dai bagnanti ad Abbadia

La piccola è andata in difficoltà nello specchio d'acqua tra la chiesa e il campeggio ed è stata subito soccorsa dai presenti in spiaggia. Sul posto l'elicottero

Tragedia sfiorata sulle rive di Abbadia Lariana nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 agosto. Una bambina di 9 anni ha rischiato di annegare davanti ai propri familiari e alla folla di bagnanti che ogni giorno caratterizza la spiaggia situata tra la chiesa parrocchiale di San Lorenzo e il campeggio.

La piccola è entrata in acqua e ha iniziato ad annaspare, rischiando di essere risucchiata a fondo dalle correnti. Subito le persone presenti si sono tuffate per cercare di aiutarla, riportandola poi a riva. Nonostante le difficoltà, secondo le testimonianze raccolte, la bambina non avrebbe mai perso conoscenza.

La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'ambulanza del Soccorso degli alpini di Mandello, l'automedica e l'elicottero di stanza al Sant'Anna di Como. Il trasporto in ospedale è avvenuto via terra in codice giallo. La piccola, per fortuna, non ha riportato traumi significativi.