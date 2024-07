Bambina lecchese si perde al mare: ritrovata dalla polizia

Enorme spavento sulle spiagge salentine. Una bambina lecchese di sei anni ha camminato per oltre due chilometri non vedendo più i suoi genitori: ha dell’incredibile la storia della piccola, che sabato pomeriggio, a Gallipoli, è stata protagonista di una storia fortunatamente a lieto fine, dopo momenti di panico vissuti in spiaggia per il suo smarrimento. La giovanissima sarebbe sfuggita per un istante agli occhi dei genitori, mentre giocava coi fratellini, e disorientata tra i tanti bagnanti si sarebbe poi allontanata e persa. Un fatto riportato dai colleghi di LeccePrima.it.

La segnalazione di scomparsa della bimba è stata raccolta dalla sala operativa della questura di Lecce: teatro dell’episodio lido Conchiglie, area molto frequentata, soprattutto in questo periodo, della costa ionica leccese.

Immediate le ricerche da parte di due pattuglie del reparto prevenzione crimine e della volante del commissario di polizia locale sul luogo dello smarrimento, dove si trovavano i genitori della bambina, in evidente stato di agitazione.

Secondo una prima ricostruzione, la bambina si trovava in spiaggia insieme ai suoi due fratellini, sfuggendo per attimo alla vista dei genitori e confondendosi tra la folla, tanto da non essere più visibile. Il padre e la madre della piccola, nel panico, con l'aiuto dei vicini di ombrellone hanno allertato il 112, mettendo in moto la macchina delle ricerche.

La bimba è stata ritrovata in tempo record presso il lido Holiday beach in località di Rivabella, dopo che la stessa aveva percorso oltre due chilometri e mezzo sul bagnasciuga tra i bagnanti, senza rendersene conto: impaurita dal fatto di non riuscire a trovare la sua famiglia aveva iniziato a piangere disperatamente.

Una signora, scorgendo la bimba in difficoltà, l'ha accolta sotto il proprio ombrellone, cercando di consolarla. Nel frattempo sono sopraggiunti i poliziotti a cui la donna ha affidato la piccola. Gli agenti hanno fatto comunicare la piccola via radio col padre: “Papà sto arrivando con la macchina della Polizia”.

Quindi, il ritorno dai genitori, l’abbraccio tra gli applausi e il sollievo dei presenti. Giorgia Maria, questo il nome della piccola, è stata visitata dal personale sanitario, intervenuto per dare supporto medico ai genitori in stato di shock, trovandola in perfetto stato di salute.