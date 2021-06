Bambina lecchese si ustiona con il caffè bollente: ricoverata al Niguarda di Milano

Corsa in ospedale per una bambina di due anni e mezzo che è rimasta gravemente ustionata con del caffè bollente. La piccola in un attimo di disattenzione degli adulti che erano con lei, si sarebbe accidentalmente versata addosso il liquido. È stata trasportata d'urgenza al Centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. L'incidente domestico è avvenuto nel pomeriggio di domenica a Cesana Brianza, più precisamente in un appartamento sito in via Provinciale intorno alle 16.30.

La piccola, come riferiscono i colleghi di MilanoToday.it, è stata trasportata d'urgenza con l'elisoccorso. Per poter fare atterrare l'elicottero fatto arrivare sul posto dalla base di Villa Guardia (Como) è stata anche bloccata una strada. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini. La bimba è stata poi ricoverata in codice giallo.

Mobilitate anche le forze dell'ordine che hanno quindi dato corso ai rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.