Bimbo cade dal terzo piano: soccorso in gravi condizioni

Gravissimo incidente domestico ad Airuno. Un bambino di soli 2 anni è caduto accidentalmente dal terzo piano di un condominio situato in via Consorziale, nel comune della Brianza lecchese. Non appena scattato l'allarme, il piccolo è stato raggiunto dai soccorsi di Areu in codice rosso e trasportato con la massima urgenza in elicottero all'ospedale di Bergamo dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata.

Ancora frammentarie le informazioni sull'accaduto: il piccolo (che non avrebbe ancora compiuto i due anni) si sarebbe sporto dal davanzale di una finestra di casa cadendo poi nel vuoto. Sconvolti i residenti della zona. I fatti sono avvenuti poco prima delle ore 18 di oggi, mercoledì 3 aprile. Oltre ai soccorsi, sul posto si sono portati anche i carabinieri e il sindaco di Airuno, Alessandro Milani, con la Polizia locale. "Siamo tutti sotto choc, non ci resta che aspettare e sperare" - ha detto il primo cittadino arrivato nei pressi della palazzina proprio nel momento in cui stava decollando l'elisoccorso.