Bambino investito da una motocicletta: è in gravi condizioni

Si sono vissuti attimi di grande paura a Bellano, in via XX Settembre, nel pomeriggio di sabato. Un bimbo di quattro anni è stato infatti investito da una motocicletta in transito, riportando gravi ferite.

La chiamata al numero unico per le emergenze, 112, è avvenuta poco prima delle 16. Sul posto la centrale operativa di Areu ha indirizzato un gran numero di mezzi, con l'ambulanza del Soccorso Bellanese, l'autoinfermieristica e due elicotteri alzatisi in volo da Sondrio e da Brescia.

Ironia della sorte, l'equipaggio di un'ambulanza del Soccorso Bellanese è stato testimone dell'episodio, mentre i soccorsi sono stati poi portati da un altro mezzo del sodalizio.

Nell'incidente il bambino (non residente in paese) ha riportato traumi al torace, all'addome e a una gamba. I volontari lo hanno trasportato a Dervio con l'ambulanza, da dove - in elicottero - è avvenuto il trasferimento in codice rosso all'ospedale di Bergamo. Gli accertamenti sull'episodio sono affidati ai Carabinieri della stazione di Bellano.