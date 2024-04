È un covo di pregiudicati: colpito bar di Colico

Nuova chiusura per un noto bar di Colico. Lo scorso 24 aprile il questore Ottavio Aragona, raccogliendo la proposta dei carabinieri di Colico, ha emanato un provvedimento di sospensione della licenza di esercizio pubblico per un periodo di trenta giorni relativo a un noto bar di Colico.

​In passato lo stesso esercizio pubblico è stato già sottoposto a similari provvedimenti di sospensione, in quanto palesatosi come luogo critico per la sicurezza pubblica nella comunità di quel Comune. Il sopracitato locale è stato, altresì, recentemente oggetto di vari controlli di natura amministrativa.

​L’istruttoria in argomento è scaturita da reiterati interventi presso il citato esercizio da parte di militari dell’Arma dei Carabinieri, relativi a situazioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

​Alla luce di quanto sopra, il Questore ha ritenuto necessaria l’adozione del provvedimento in parola, che è stato notificato nel pomeriggio di ieri 29 aprile u.s. al titolare.