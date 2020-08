Barca a fuoco e fumo alle Caviate, vigili del fuoco impegnati due ore per sedare il rogo

La conferma è arrivata poco fa dai Vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto per sedare il rogo: non ci sono stati feriti a seguito dell'incendio che questa mattina ha distrutto una barca sulle rive del lago a Lecco, in zona Caviate. L'allarme è scattato alle 11.15 quando in tanti hanno notato una grosse nube di fumo nero alzarsi dal lago nei pressi della passeggiata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul lungolago Piave si sono portate due squadre del Comando provinciale dei Vigili Del Fuoco di Lecco (vedi foto). I pompieri, arrivati sul posto via terra con un'autopompa serbatoio e via lago con una propria imbarcazione, hanno lavorato duramente per domare l’incendio. L’intervento è durato circa due ore, non ci sono state persone ferite.

Gallery