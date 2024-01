L'auto va in fiamme dopo lo schianto contro un muro, salvo il conducente

Incidente stradale con auto in fiamme nella tarda serata di venerdì 19 gennaio a Barzago. Lo schianto è avvenuto alle ore 22.30 in via della Santa, in località Bevera, dove una vettura condotta da un uomo di 40 anni è andata a schiantarsi contro un muretto. Poco dopo l'impatto hanno iniziato a divampare fiamme e fumo.

L'allarme ai soccorsi è scattato in codice giallo e sul posto, insieme all'ambulanza inviata da Areu si sono portati anche i vigili del fuoco il cui intervento è stato provvidenziale per evitare che la situazione degenerasse. Dopo lo schianto, il 40enne è riuscito a uscire dall'abitacolo, con qualche ferita e un grande spavento, ma in buone condizioni: non è stato infatti necessario il trasporto in ospedale.

I vigili del fuoco arrivati sul posto con due mezzi (un'autopompa serbatoio e un'autobotte) tramite il distaccamento di Merate sono stati impegnati circa 2 ore in un intervento tecnico urgente di messa in sicurezza.