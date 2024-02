Il controllo del vicinato funziona: a Barzanò furti calati dell'82% in cinque anni

L'attività dell'associazione Controllo del Vicinato di Barzanò funziona. Da quando è stata introdotta, nel 2018, il numero di furti messi a segno nel paese brianzolo è drasticamente diminuito.

Le statistiche, fornite dal Comune di Barzanò, indicano infatti una riduzione sensibile: nel 2018 i furti registrati dalle forze dell'ordine furono 39, per poi calare a 10 nel 2019; nel 2020 furono 15, quindi 9 nel 2021, 6 nel 2022 e 7 lo scorso anno. Nel complesso, in cinque anni, una diminuzione dell'82%.

In cinque anni è calato il numero complessivo dei tentativi di furto, da 53 a 21. Cresce leggermente quello dei colpi non andati a buon fine, che in virtù del maggiore 'presidio' del territorio vengono sventati più spesso. Dopo il calo subito tra 2019 e 2020, nel 2022 furono 14, lo scorso anno 16. Se nel 2018 la media era di un furto realizzato ogni 9 giorni, ora si attesta a uno ogni 52 giorni.

Orari, giorni e frazioni più colpite

Fondamentale, per la riduzione dei reati contro il patrimonio in paese, è la proficua collaborazione con i carabinieri, la Polizia locale e il Comune di Barzanò. Secondo il report compilato dall'associazione la fascia orara più vulnerabile è quella delle 19, in particolare nei giorni sabato e venerdì. I mesi in cui i ladri risultano più attivi sono settembre, ottobre e novembre.

La distribuzione nelle zone vede 7 fra colpi e tentati colpi a San Feriolo; Torricella 6; Alba Chiara 5; Le Cascine 4; Il Villaggio 3; Piazza Mercato 2; Centro 1.

La 'Traccia dei reati e delle segnalazioni' viene redatta ogni 12 mesi dai responsabili dell'associazione Controllo del Vicinato di Barzanò: è un elenco di tutte le segnalazioni effettuate sulle chat delle sette zone dagli aderenti, riguardanti reati contro le proprietà e i beni comuni, truffe, vulnerabilità ambientali, strutturali e comportamentali.

Per iscriversi alla rete Controllo del Vicinato, o per ricevere informazioni sull'attività, è opportuno scrivere alla mail acdvbarzano@gmail.com.