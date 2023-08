Paura per un incendio in un appartamento di Barzanò

Paura per un incendo divampato in un appartamento di Barzanò. Non appena scattato l'allarme, alle ore 19 di oggi, giovedì 24 agosto, nella palazzina di via Paladini sono presto intervenuti i vigili del fuoco per sedare le fiamme e il fumo ben visibili anche dalla strada.

Il comando provinciale dei pompieri ha inviato da Lecco e da Merate due autopompe serbatoio, un'autobotte e un'autoscala. Nel momento in cui stiamo scrivendo (19.45) le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dei locali sono ancora in corso, ma l'incendio è ormai sotto controllo. All'ingresso dell'abitazione si sono portati anche i sanitari inviati dalla centrale del 118, oltre ai carabinieri.

Non ci sarebbero feriti. Evacuate comunque alcune persone: si tratterebbe dei tre residenti nell'alloggio interessato dall'incendio e di una donna anziana che abita a fianco dell'appartamento andato a fuoco. Ancora ignote le cause dell'accaduto.