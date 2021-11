Zucco Angelone e Cornizzolo: doppio intervento dei soccorsi

Doppio intervento dei soccorsi su due montagne del territorio lecchese nella tarda mattinata di oggi, domenica 7 novembre. Il primo allarme al 118 è scattato alle ore 11.30 sullo Zucco Angelone, nel territorio comunale di Barzio, in Valsassina.

Qui si è infortunata una persona che ha riportato un trauma toracico: i tecnici del Soccorso Alpino (Cnsas XIX Delegazione Lariana) sono intervenuti sul posto insieme all'elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo: l'escursionista è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco.

E sempre in codice giallo è stato portato avanti un secondo intervento alle 12.50 sul Cornizzolo, vetta nel territorio di Civate: qui Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco hanno prestato aiuto a una persona trovatasi in difficoltà in una zona impervia. Alle 15 le operazioni di recupero sono ancora in corso.