Barzio, una giornata di lutto cittadino in memoria di Don Alfredo Comi

Lutto cittadino a Barzio in memoria di Don Alfredo Comi, scomparso lunedì mattina all'età di 95 anni nella Rsa Casa Sant'Antonio, dove soggiornava dal 2020.

Il sacerdote è stato parroco del paese valsassinese dal 1969 fino al 2010. La sua morte ha destato profondo cordoglio, come confermano anche le parole del sindaco Giovanni Arrigoni Battaia. «È con grande dolore che ho appreso della notizia della morte di don Alfredo protagonista e testimone di oltre cinquant'anni di vita del nostro paese - commenta il primo cittadino - A lui si devono opere importanti per la comunità, come la Scuola dell'Infanzia Sant'Alessandro, il Monastero del Carmelo, l'organo Mascioni e il portale bronzeo della chiesa parrocchiale. E tanto altro ancora, che oggi resta come indelebile e preziosa eredità materiale e spirituale. A nome dell'Amministrazione comunale, dei dipendenti del Comune di Barzio di tutta la popolazione rinnovo il cordoglio per la perditadi un grande prete e di un grande uomo di fede e cultura».

In omaggio al sacerdote, l'Amministrazione ha deciso di proclamare il lutto cittadino per mercoledì 14 aprile, giorno del funerale che verrà celebrato alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Sant'Alessandro.