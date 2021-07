Accusa malore, cade e picchia la testa mentre assiste ai soccorsi di un incidente

Doppio intervento dei soccorritori nel pomeriggio a Barzio: la donna investita è stata trasportata in ospedale in codice verde. Più serie le condizioni del 76enne caduto a terra: per lui necessario il trasferimento in elicottero

Paura a Barzio nel pomeriggio di oggi, mercoledì. In Via Milano i soccorritori sono stati costretti infatti a un doppio intervento. La prima chiamata, intorno alle 15.30, per l'investimento di una donna di 88 anni. Sul posto è giunta l'ambulanza del Soccorso Valsassinese che ha immobilizzato la donna per il trasporto all'ospedale di Lecco, per fortuna in codice verde con un lieve trauma facciale.

Durante le operazioni, però, un uomo di 76 anni che assisteva a bordo strada ha accusato un malore ed è caduto per terra, picchiando con violenza la testa. Per soccorrerlo è stato inviato l'elicottero da Sondrio: l'uomo è stato così caricato a bordo e trasferito a sua volta al Manzoni, dove è giunto in codice giallo. Nella caduta ha rimediato un trauma cranico. Gli accertamenti relativi all'incidente sono affidati alle forze dell'ordine.