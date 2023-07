Nuovi danni del maltempo, albero crolla sulle auto in sosta a Barzio

Pioggia e nuovi disagi del maltempo anche nel Lecchese. Sono stati infatti numerosi gli interventi portati avanti dai vigili del fuoco la scorsa notte - tra lunedì 24 e martedì 25 luglio - per rimediare ai danni della forte pioggia. Da segnalare in particolare la rimozione di un grosso albero crollato a Barzio: vento e pioggia hanno provocato la caduta della pianta che ha travolto alcune auto parcheggiate. Segnalati inoltre allagamenti in alcuni garage di Mandello del Lario, in particolare in zona Molina.

Disagi dal pomeriggio di ieri anche lungo la sp583 a Oliveto Lario. In serata la situazione è peggiorata e a seguito dei forti rovesci una frana è caduta all’altezza di Limonta: la strada provinciale Lariana (Lecco-Bellagio) è stata così provvisoriamente interrotta in località "acqua marcia" a causa di fango e detriti. Sul posto, insieme ai i pompieri, anche il sindaco Federico Gramatica: tecnici e amministratori sono al lavoro per riaprire al più presto la carreggiata in sicurezza.

Sempre da ieri i vigili del fuoco del comando di Lecco stanno inoltre coadiuvando negli interventi di emergenza i colleghi della vicina provincia di Monza, territorio pesantemente flagellato dal maltempo nelle scorse ore. Intanto l’allerta arancione per rischio temporali e l’allerta gialla per rischio idrogeologico restano valide fino alle ore 18 di oggi, martedì 25 luglio.