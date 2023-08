Soccorsa d'urgenza con l'elicottero dopo una caduta in montagna

Un'altra persona soccorsa d'urgenza nel Lecchese dopo essere precipitata durante un'escursione in montagna. L'ultimo allarme è scattato alle ore 11 di oggi, mercoledì 23 agosto, in una zona impervia sulle alture di Bellano. Sul posto - per prestare aiuto a una donna di 69 anni - si sono presto portati in codice rosso i tecnici del Soccorso alpino (Cnsas Premana) e l'elicottero di Areu decollato da Como, allertati anche i carabinieri.

Ancora scarse le informazioni a disposizione sull'accaduto. La donna è stata portata in una zona sicura, sottoposta alle prime cure del caso e poi trasportata in elicottero in ospedale in codice giallo.