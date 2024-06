Addio alla maestra Franca, per 40 anni anima della scuola di Bellano

Commosso addio a una maestra simbolo del lago. È morta infatti Franca Cicolari, per 40 anni stimata maestra della scuola di Bellano. La donna era molto conosciuta in paese anche per il suo legame con il Cai e la passione per la montagna. I suoi funerali verranno celebrati oggi pomeriggio, sabato 22 giugno, alle ore 15 nella chiesa del paese. Molte le attestazioni di cordoglio in memoria di una prof che ha fatto la storia locale, insegnando e crescendo centinaia di bambini bellanesi. Tra le condoglianze quella del sindaco Antonio Rusconi che dal proprio profilo Facebook la ricorda così.

"Il nostro abbraccio alla gemella Lavinia e ai familiari"

"Oggi Bellano saluta Franca Cicolari, mitica maestra per 40 anni della nostra scuola - ha scritto Rusconi - Intere generazioni di bambini bellanesi sono cresciuti educati da Franca insieme alla sorella gemella Liviana, compagna di vita scolastica e familiare. Franca lascia Liviana a 93 anni con cui ha sempre condiviso tutto, lavoro e casa, e tanto sport. Insieme a lei ha percorso tutti i passi della sua vita, sui sentieri bellanesi. Entrambe amanti della Muggiasca, per tanti anni sono state socie attive del Cai Bellano. A Franca va il riconoscente ricordo da parte di tutta la comunità bellanese, a Liviana e a tutta la famiglia un dolce abbraccio".