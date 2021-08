Bellano, rinvenuto un cadavere in spiaggia

Via per Colico, 6

Macabro ritrovamento nella tarda mattinata di sabato 28 agosto sulla spiaggia di Bellano. La scoperta sarebbe stata fatta da una donna che ha subito dato l'allarme. Sul posto, all'altezza di via Colico 6, si sono presto portati i volontari del Soccorso Bellanese insieme ai Vigili del Fuoco di Lecco. Ma per i soccorrittori non c'è stato altro da fare che constatare il decesso.

Il corpo senza vita appartiene a un uomo, la cui età sarebbe compresa tra i 55 e i 60 anni. Sul luogo del tragico ritrovamento si sono presto portati anche i Carabinieri, impegnati ora nel ricostruire le circostanze dell'accaduto e le cause, e il sindaco del paese. La persona trovata morta non avrebbe avuto con sè i documenti.