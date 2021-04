Vendrogno piange la morte di don Eugenio: «Grande bontà e capacità di riunire le genti»

Comunità vendrognese in lutto per la morte di don Eugenio Vergottini, che si è spento nella serata di sabato 3 aprile. Ad annunciarne la scomparsa è stato il gruppo di maggioranza dell'Amministrazione comunale di Bellano, di cui la frazione fa parte. Il 92enne sacerdote era stato parroco della Muggiasca per trent'anni, prima di prendersi qualche anno di riposo per sopraggiunti limiti d'età.

"Il Parroco della Muggiasca che tanto ha fatto per Vendrogno e i Vendrognesi negli oltre 30 anni al servizio della comunità è tornato a Dio, dopo un’esistenza piena e ricca di doni.... L’Amministrazione Comunale si stringe attorno alla comunità di Vendrogno in quest’ora triste... ma sicuri che ognuno di noi che l’ha conosciuto la potrà alleviare con uno o con tanti ricordi legati a don Eugenio e alla sua grande bontà, intraprendenza e capacità di riunire le genti!"

In precedenza don Eugenio era stato in servizio presso il rione di San Giovanni di Lecco insieme a don Angelo Casati.