Tir resta incastrato sulla Provinciale, notte di lavoro per i vigili del fuoco

Sono state necessarie oltre cinque ore di lavoro impegnativo per rendere di nuovo percorribile la Bellano-Taceno lungo la Sp62, dopo che un tir è rimasto incastrato lungo la strada. Il mezzo pesante è rimasto bloccato poco dopo la mezzanotte tra lunedì e martedì 9 aprile.

Non appena scattato l'allarme, sul posto per il recupero dell'autoarticolato sono intervenuti i vigili del fuoco con operatori del distaccamento di Bellano e un'autogru utilizzata proprio per "sbloccare" e rimuovere l'autoarticolato incastrato tra i lati della strada provinciale. Nessuna persona è rimasta ferita. Le operazioni di soccorso per rendere percorribile la strada sono durate circa 5 ore.