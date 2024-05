Un altro ciclista ha percorso la Strada Statale 36. Fortunatamente non in contromano, ma comunque in maniera pericolosa visto che il passaggio dei veicoli senza motore è interdetto lungo il frequentatissimo ponte Manzoni: come testimonia un video diffuso nella mattinata di venerdì 10 maggio, un ciclista vestito di tutto punto è stato immortalato proprio lungo il viadotto mentre si dirigeva verso Lecco.

Una condotta decisamente pericolosa, in primis per lo sportivo stesso.