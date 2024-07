Black out a San Giovanni: rione senza corrente elettrica, si lavora

Black out a Lecco. Nel tardo pomeriggio di venerdì 19 luglio i rioni di San Giovanni e Olate sono stati colpiti dall'interruzione nell'erogazione di energia elettrica: se nel secondo rione la situazione è stata temporanea e si è risolta nel giro di breve tempo, non si può dire la medesima cosa di quello limitrofo; in via Gramsci si sono portati i tecnici di E-Distribuzione per mettere mano alla cabina e risolvere l'impattante problematica, che riguarderebbe un largo numero di abitazioni e uffici siti nella zona, non lasciando indenni Rancio Basso oltre alle località di Varigione, Cavagna e Cereda.

Segnalazioni sono arrivate anche da via don Giovanni Piatti, Acquate, dove dalle 18 alle 20 il servizio è stato interrotto: nel rione non è stato, come raccolto da LeccoToday.it, che l'ultimo di vari episodi avvenuti per tutto il corso della settimana.