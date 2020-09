Carabinieri in forze ed elicottero nei cieli di Calolzio, serrate ricerche per trovare il presunto omicida di Olginate

Imponente dispiegamento di forze dell'ordine all'alba di oggi per cercare Stefano Valsecchi, il presunto omicida di Salvatore De Fazio, ucciso domenica a colpi di pistola a Olginate. I carabinieri sono entrati in azione già nella notte a Calolziocorte con almeno una trentina di pattuglie: i militari hanno perlustato in particolare la zona della frazione La Cà dove si trova l'abitazione dell'indagato, immersa nel verde.

In tantissimi hanno poi notato, già pochi minuti prima delle ore 6, l'elicottero con i fari puntati sempre verso la zona collinare della città. Il velivolo si è poi spostato anche nella frazione di Sala, e a Olginate verso le 8. Al momento di Stefano Valsecchi, 54 anni, non ci sarebbero ancora notizie. Le indagini e la caccia all'uomo continuano, mentre Alfredo De Fazio, fratello della vittima Salvatore, raggiunto a sua volta da due colpi di pistola, si trova ancora ricoverato in ospedale a Varese in gravi condizioni.