"Far west" in strada: blocca il traffico, danneggia le auto minacciando i passeggeri e aggredisce i poliziotti

Blocca il traffico, danneggia i veicoli in transito, minaccia di morte le persone a bordo e aggredisce perfino i poliziotti intervenuti sul posto che prontamente lo arrestano riportando la situazione all'ordine. I fatti sono avvenuti la scorsa sera in una strada della città capoluogo. Gli agenti della Questura di Lecco - squadra volanti - hanno tratto in arresto un uomo ubriaco che si è reso responsabile dei reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento, minaccia, porto di armi e altri oggetti atti ad offendere.

L'uomo stava danneggiando con calci e pugni i veicoli in transito

In particolare, verso le ore 22, la sala operativa della questura ha ricevuto una segnalazione riguardante la presenza di una persona molesta che, in evidente stato di ebbrezza, stava danneggiando con calci e pugni i veicoli in transito, ostruendo inoltre la circolazione. Al loro arrivo, gli agenti hanno subito notato numerose macchine in coda e diverse persone fuori dai veicoli, che indicavano la presenza del soggetto poco più avanti. L’uomo aveva infatti bloccato il traffico e si era gettato su un’autovettura, danneggiandola e minacciando di morte i passeggeri.

Il responsabile si trova ora ai domiciliari

A quel punto i poliziotti hanno quindi cercato di prendere contatti con l’uomo per riportarlo alla calma, ma il soggetto, sotto effetto di sostanza stupefacente o alcolica, ha reagito nuovamente con un atteggiamento scontroso e aggressivo, iniziando a inveire contro le forze dell'ordine stesse, insultandole.

Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, l’uomo ha continuato a dimenarsi e a minacciare gli agenti, per poi scagliarsi contro di loro brandendo il collo di una bottiglia di vetro infranta. Ne nasceva così una colluttazione a seguito della quale gli agenti sono riusciti a togliere dalle mani del soggetto il coccio di vetro, bloccando poi l'autore di questa "scena da far west". Arrestato, nella giornata del 15 novembre, si è tenuto in tribunale a Lecco il processo direttissimo, dove l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla misura custodiale degli arresti domiciliari.