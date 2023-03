In difficoltà in Grigna: 4 persone portate in salvo con l'elicottero

Paura e pronto intervento dei soccorsi per portare in salvo 4 escursionisti rimasti bloccati in una zona impervia della Grigna meridionale. L'allarme è scattato alle ore 16:15 di oggi, domenica 19 marzo. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere 4 persone che si sono trovate in difficoltà in una zona impervia della "Grignetta", la vetta mandellese a circa 1.800 metri di altezza.

Immediatamente è stato attivato l'elicottero Drago decollato da Malpensa che in poco tempo ha rintracciato e recuperato i malcapitati. Da terra è stata inviata anche la squadra Saf (speleo alpino fluviale). L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 1 ora e mezza.