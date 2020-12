Sei persone bloccate al buio fra la neve al Pizzo d'Erna: intervento dei soccorritori

Intervento, nel tardo pomeriggio di oggi, di due squadre del nucleo Saf, Speleo alpino fluviale, dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, per soccorrere sei persone rimaste bloccate sul "Sentiero Natura" al Pizzo d'Erna.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 17.30: subito allertati, per l'intervento, i Carabinieri di Lecco e il Soccorso alpino, che ha collaborato con le due squadre della Saf per il recupero tecnico dei sei, bloccati sul sentiero innevato e impossibilitati a trovare la via per scendere a valle a causa della sopraggiunta oscurità.

Il soccorso è andato a buon fine in serata; nessuna delle persone coinvolte, a quanto emerso, avrebbe necessitato di cure mediche importanti.

