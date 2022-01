Doppio infortunio sulla neve, necessario l'intervento dell'elisoccorso

Doppio intervento dei soccorsi oggi nel territorio comunale di Barzio per infortuni sulla neve. La prima chiamata al 118 è arrivata alle ore 13.45: il personale di Areu è intervenuto ai Piani di Bobbio per prestare aiuto a una donna di 40 anni caduta mentre si trovava negli impianti sciistici. Sul posto anche l'elisoccorso di Areu da Milano. La paziente ha riportato la frattura di una gamba ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Gravedona.

Un'ora più tardi il personale sanitario (ancora con elicottero e skibob) è dovuto entrare nuovamente in azione ai Piani di Bobbio per soccorrere un ragazzo di 20 anni infortunatosi mentre stava sciando. Il giovane è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Erba con una sospetta frattura alla spalla.