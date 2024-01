Doppia caduta sulle nevi di Bobbio, interviene anche l'elicottero

Doppio infortunio sulle piste da sci di Bobbio, in Valsassina, poco dopo mezzogiorno di oggi, venerdì 12 gennaio. I soccorsi di Areu sono infatti dovuti intervenire per prestare aiuto prima a una donna di 66 anni caduta sulla neve, poi a un uomo di 49 che si è infortunato sempre sciando.

Nel primo caso l'allerta è scattata in codice verde: la paziente è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Manzoni di Lecco con ferite fortunatamente lievi. Più serio invece l'infortunio avvenuto intorno alle 12.50: le operazioni di pronto intrevento sono state portate avanti in codice giallo ed è stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso decollato da Como. Il 49enne è stato poi trasferito all'ospedale di Gravedona.