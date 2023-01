Fugge dai botti di Capodanno e resta incastrata in un cancello: salvata "Cotechina"

I botti di Capodanno possono fare male agli animali? La risposta è sì e non c'era bisogno dell'ennesimo episodio per ricordarselo.

La scorsa notte di San Silvestro un cane, terrorizzato, ha rischiato di morire a Ballabio. Il quattro zampe è infatti scappato dal giardino a causa del frastuono causato da petardi e fuochi d'artificio con cui una moltitudine di persone celebra l'arrivo del nuovo anno; spaventato e confuso, il cane è rimasto incastrato tra le sbarre di una cancellata di un'abitazione.

Impossibile estrarre il quadrupede senza mettere a repentaglio la sua incolumità, è scattata così la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, costretti a utilizzare un divaricatore (solitamente impiegato per gli incidenti stradali) per liberare il povero animale dalla involontaria prigionia.

"Cotechina", come è stata soprannominata dalla squadra dei pompieri, è stata portata in un luogo sicuro in attesa del ritorno dei proprietari, in quel momento fuori casa per la festività.