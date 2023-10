Incidente in azienda per il patron del Lecco: braccio rotto, sarà operato

Serio incidente per Paolo Leonardo Di Nunno. Il patron e amministratore delegato della Calcio Lecco 1912 non potrà prendere certamente parte alla trasferta di Cosenza, e probabilmente dovrà rimanere fermo a lungo, a causa della frattura all’omero rimediata in azienda a Cormano durante il pomeriggio di giovedì 5 ottobre a causa di una caduta. Il numero uno della società bluceleste si trova da allora all’ospedale "Galeazzi" di Milano, ricoverato in codice verde e in attesa di sottoporsi all’operazione chirurgica prevista per lunedì: nella zona dell’arto interessato saranno inserite delle placche, necessarie per impedire che l’articolazione possa muoversi e che l’infortunio possa diventare ancora più grave. “Mi sono spaccato il braccio, dovrò mettere la placca e fare la riabilitazione. Ne avrò per due o tre mesi”, ha spiegato prima della conferenza stampa di presentazione della partita.

“Calcio Lecco 1912 formula i più sinceri auguri di pronta guarigione al Patron Paolo Leonardo Di Nunno che nella giornata di Giovedì 5 ottobre, a seguito di una caduta, ha riportato una frattura dell’omero del braccio sinistro. L’AD è ricoverato presso l’ospedale Galeazzi di Milano”: questa la nota della società bluceleste.