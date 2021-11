Blitz antidroga: trovato un "bivacco" dello spaccio nei boschi

Blitz dei carabinieri nei "boschi della droga" della Brianza lecchese. Prosegue infatti l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, con servizi mirati di osservazione e controllo delle aree ritenute più a rischio.

In tale contesto, nella giornata del 16 novembre, i militari della Stazione di Oggiono hanno raggiunto le aree boschive del comune di Sirone individuando un “bivacco” utilizzato da alcuni soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti. Alla vista dei carabinieri, i malviventi sono fuggiti precipitosamente, abbandonando un sacchetto di cellophane, con all'interno diversa droga, in particolare: 122,2 grammi di hashish; 203,2 grammi di eroina; 36,8 grammi di marijuana e 10,9 grammi di “cocaina”, nonché 215 euro in contanti, un telefono cellulare e un bilancino di precisione. Le sostanze stupefacenti, il denaro e l’altro materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.