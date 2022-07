Incendio in un’azienda, in azione 8 squadre dei Vigili del fuoco

Impressionante incendio nella notte in un'azienda di articoli per la pittura di Brivio. Dalle ore 4:30 di sabato 23 luglio i Vigili del Fuoco sono impegnati in forze per spegnere il rogo.



Ben otto le squadre entrate in azione: tre suadre dal distaccamento Volontario di Merate, quattro da Lecco e una dal Distaccamento di Valmadrera. Sul posto, in via Alessando Volta, 2 autopompe serbatoio, 1 autoscala, 2 Abp, 1 fuoristrada boschivo, un carro per la protezione delle vie aeree e la vettura del Funzionario. Con loro anche la squadra Nbcr di Como.Allertata in codice giallo (in supporto) anche l'ambulanza del 118 ma stando alle prime informazioni raccolte, per nessuno sarebbe stato necessario il trasporto in ospedale. L'impegnativo intervento di spegnimento dell'incendio al capannone è ancora in corso.