Cacciatore colto da malore: elitrasportato a Lecco in gravi condizioni

Cacciatore colto da malore sul sentiero per il Passo Forcola elitrasportato in ospedale a Lecco in gravi condizioni.

È successo nel pomeriggio di sabato in Val Bodengo, nel comune di Gordona (località Dardano). Intervento della Stazione di Chiavenna del Soccorso alpino e dell'elisoccorso proveniente da Como. L'uomo, un 34enne, è stato raggiunto e soccorso dai tecnici Cnsas, con la collaborazione di Sagf - Soccorso alpino Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco.

Il cacciatore è stato portato per un tratto lungo il sentiero. L'elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) lo ha infine trasportato in ospedale al Manzoni di Lecco, dove è giunto a metà pomeriggio in codice rosso.