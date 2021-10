Varenna, dalle acque del lago emerge il cadavere di un uomo

Tragedia a Varenna, ritrovato cadavere nel lago. Il macabro rinvenimento è accaduto lunedì mattina intorno alle 8, nei pressi del pontile del comune lariano.

L'allerta è scattata per un corpo che galleggiava prono nelle acque lacustri, scorto da alcune persone che vsi trovavano in barca. Sul posto si sono portate l'ambulanza del Soccorso Bellanese e l'automedica, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare la morte dell'uomo.

La vittima è un 65enne residente in paese, di professione artigiano. Non si conoscono le cause che hanno portato al decesso, sarà compito degli inquirenti accertarle. Non è esclusa l'ipotesi del gesto estremo. Sul posto i Carabinieri del comando provinciale di Lecco, oltre ai Vigili del fuoco.