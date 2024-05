Indagini in corso a Bellano dopo il ritrovamento di un cadavere. Il corpo senza vita di una persona di 50 anni è stato rinvenuto all'interno del giardino privato di una casa posizionata a fianco della Strada Provinciale 62 che si collega a Taceno. Diversamente da quanto emerso inizialmente, non si tratterebbe di un 50enne scomparso dal paese dell'Alto Lario qualche giorno or sono; piuttosto, sarebbe emerso che il corpo fosse in quella posizione da tempo. Le indagini sono state affidate ai carabinieri.

Articolo in aggiornamento.